Закир Гасанов отправился с рабочим визитом в Турцию

БАКУ /Trend/ - 29 мая делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым отправилась с рабочим визитом в Турецкую Республику.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В рамках рабочего визита в братскую страну, совершаемого по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, запланирован ряд встреч руководящего состава министерства обороны Азербайджанской Республики и участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в рамках многонациональных учений «EFES-2024»",- говорится в сообщении ведомства.

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