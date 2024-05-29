Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)

Политика Материалы 29 мая 2024 22:32 (UTC +04:00)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Фото: Минобороны Азербайджана

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит руководящего состава министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в Турцию, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита представители Азербайджана побывали на учебном полигоне «Доганбей» в Измире и ознакомились с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики.

Гостям было подробно рассказано о представленных на выставке авиационных средствах, беспилотных летательных аппаратах, вооружении и боевой технике.

Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости