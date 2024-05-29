Продолжается рабочий визит руководящего состава минобороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит руководящего состава министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в Турцию, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита представители Азербайджана побывали на учебном полигоне «Доганбей» в Измире и ознакомились с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики.

Гостям было подробно рассказано о представленных на выставке авиационных средствах, беспилотных летательных аппаратах, вооружении и боевой технике.