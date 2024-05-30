В Джебраиле, Губадлы и Зангилане планируется построить ряд населенных пунктов до конца 2026 года - Вахид Гаджиев

ЗАНГИЛАН/Trend/ - В Джебраиле, Губадлы и Зангилане планируется реконструкция 3 городов, 5 поселков и 24 деревень до конца 2026 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Сегодня в Восточном Зангезуре и Карабахе ведется строительство, причем активные проекты осуществляются в различных частях этого региона. Наша основная задача включает в себя реконструкцию 3 городов, 5 поселков и 24 деревень в Джебраиле, Губадлы и Зангилане. Работы планируется завершить до конца 2026 года", — подчеркнул он.

Он сообщил, что эти инициативы основаны на принципах современного городского планирования, которые ставят во главу угла устойчивость, инклюзивность и безопасность.

"Одна из серьезных проблем в ходе реконструкции связана с разминированием и обеспечением безопасности. Эти территории были сильно загрязнены минами в течение почти 30 лет оккупации, что сделало их одними из наиболее пострадавших районов", — добавил он.

Отметим, что в III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

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