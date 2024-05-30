В рамках подготовки к COP29 противоминная деятельность в Азербайджане особенно важна - Ивана Живкович

ЗАНГИЛАН/Trend/ - В рамках подготовки к COP29 противоминная деятельность в Азербайджане особенно важна.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, заявила заместитель генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития, директор Регионального бюро по Европе и СНГ Ивана Живкович на III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"В то время как правительство Азербайджана готовится к COP29, приверженность решению экологических проблем, связанных с противоминной деятельностью, и более широкой проблемы изменения климата является как никогда актуальной. Таким образом, сегодняшняя конференция и предстоящая COP29 тесно взаимосвязаны, поскольку обе они сосредоточены на преобразовательных действиях по обеспечению экологической устойчивости и устойчивости к изменению климата", — сказала она.

И. Живкович отметила, что инновации — это ключ к ускорению прогресса по разминированию. По ее словам, достижения в области дистанционного зондирования, искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов, и другие новшества произвели революцию в методах обнаружения и обезвреживания наземных мин.

"Эти технологии не только повышают безопасность и эффективность, но и сводят к минимуму воздействие на окружающую среду при проведении дальнейших операций по разминированию", — добавила она.

Она также упомянула, что наземные мины и другие взрывоопасные остатки войны продолжают причинять неизмеримые страдания людям и представляют постоянную угрозу миру и безопасности.

Отметим, что в III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников-высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

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