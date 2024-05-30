В Исламабаде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана (Обновлено)

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БАКУ/Trend/ - В Исламабаде прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Пакистана.

Как сообщает в четверг Trend, министры провели обширные дискуссии по различным темам.

Также были обсуждены цели дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

Ключевое место в повестке дня заняло многостороннее сотрудничество, которое еще больше укрепляет позиции двух стран на региональном и глобальном уровнях.

Отметим, что в рамках визита также запланировано проведение встреч Д.Байрамова с другими высокопоставленными официальными лицами Пакистана.

10:19

БАКУ/Trend/ - В Исламабаде началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Пакистана.

"Министры проведут переговоры по двусторонним и региональным вопросам", - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана также распространил информацию о встрече.

"В рамках официального визита в Пакистан, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Исхаком Даром.

Министры провели широкие дискуссии по различным темам и разделили цели дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном. Кроме того, в повестке дня было многостороннее сотрудничество, которое еще больше укрепляет позиции наших стран на региональном и глобальном уровнях", - говорится в сообщении ведомства.

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