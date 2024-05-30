Госфонду по охране окружающей среды Азербайджана выплачено более 2,5 миллионов манатов - заместитель генпрокурора

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Государственному фонду по охране окружающей среды была обеспечена выплата в размере 2 миллионов 655 тысяч манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил на конференции в Гяндже заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов.

Отметим, что Генпрокуратурой Азербайджана в Гяндже была проведена бизнес-конференция под названием "Экологические правонарушения: просвещение и законодательное регулирование".

Выступая на мероприятии, заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов сказал, что на пути к обеспечению чистой и здоровой окружающей среды важное значение имеют скоординированная деятельность государственных, правоохранительных органов и судов, эффективное экологическое законодательство и правовые инновации для зеленого мира.

В этой области органами прокуратуры продолжаются комплексные мероприятия, совместно с министерством экологии и другими государственными органами проводится работа по решению экологических проблем, охране окружающей среды и восстановлению экологического баланса.

"В прошлом году Генеральной прокуратурой было возбуждено и направлено на расследование 133 уголовных дела об экологических правонарушениях, начато производство по 36 делам об административных правонарушениях, в 33 случаях представлены представления в соответствующие организации об устранении нарушений, причин и условий, их вызвавших", - добавил он.

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