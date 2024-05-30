Мины наносят большой урон окружающей среде - Самир Поладов

ЗАНГИЛАН/Trend/ - Обезвреживание примерно 1,5 миллиона наземных мин в Карабахе может привести к выбросам около 12 600 тонн CO2.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал заместитель главы правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов на III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

По его словам, это подчеркивает, что мины вредят также окружающей среде, в дополнение к гуманитарным проблемам.

Он упомянул, что Азербайджану по-прежнему требуется участие международного сообщества и доноров в решении проблемы разминирования в стране.

"Мы надеемся, что эта финансовая поддержка увеличится в ближайшие годы", - добавил он.

Отметим, что в III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников-высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

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