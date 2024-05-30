В Исламабаде прошла встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ/Trend/ - В Исламабаде прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, после встречи двух министров один на один между делегациями была проведена встреча в расширенном формате.

"На встрече министры высоко оценили стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан, подчеркнув, что взаимные визиты и встречи на высоком уровне придают особый импульс дальнейшему развитию связей между двумя странами во всех сферах.

Джейхун Байрамов поблагодарил Пакистан за сильную политическую и моральную поддержку, оказанную Азербайджану во время оккупации Арменией азербайджанских земель, в 44-дневной Отечественной войне, а также в послевоенный период.

На встрече Джейхун Байрамов подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджанской Республики в отношении Джамму и Кашмира основана на поддержке мирного решения этой проблемы в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Стороны подчеркнули важность всестороннего сотрудничества между двумя странами в области энергетики, информационных технологий, фармацевтики, тяжелой и легкой промышленности, химии, сельского хозяйства, туризма, транспорта, обороны, образования, гуманитарной и других сфер.

Было отмечено, что прямые рейсы между двумя странами вносят большой вклад в развитие туризма и связей между людьми.

С удовлетворением отмечено развитие сотрудничества в образовательной и гуманитарной сфере, наличие языковых и культурных центров, функционирующих в учебных заведениях обеих стран, учебных программ.

Министры отметили важность Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Пакистаном с точки зрения дальнейшего углубления связей и увеличения взаимных инвестиций.

В ходе встречи стороны упомянули о том, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Пакистаном в рамках соответствующих международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Было отмечено, что проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) создает новые возможности для сотрудничества в различных сферах, в том числе в области "зеленой" энергии.

Джейхун Байрамов также широко проинформировал о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в постконфликтный период на освобожденных от оккупации территориях, а также о минной угрозе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

После двусторонних встреч состоялась совместная пресс-конференция с участием обоих министров, где были даны ответы на вопросы представителей СМИ", - говорится в сообщении ведомства.

11:30

БАКУ/Trend/ - В Исламабаде прошла встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Пакистана.

Как сообщает в четверг Trend, министры провели обширные дискуссии по различным темам.

Также были обсуждены цели дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.

Ключевое место в повестке дня заняло многостороннее сотрудничество, которое еще больше укрепляет позиции двух стран на региональном и глобальном уровнях.

Отметим, что в рамках визита также запланировано проведение встреч Д.Байрамова с другими высокопоставленными официальными лицами Пакистана.

10:19

БАКУ/Trend/ - В Исламабаде началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Пакистана.

"Министры проведут переговоры по двусторонним и региональным вопросам", - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана также распространил информацию о встрече.

"В рамках официального визита в Пакистан, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Исхаком Даром.

Министры провели широкие дискуссии по различным темам и разделили цели дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном. Кроме того, в повестке дня было многостороннее сотрудничество, которое еще больше укрепляет позиции наших стран на региональном и глобальном уровнях", - говорится в сообщении ведомства.

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