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Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Ульяновской областью

Политика Материалы 30 мая 2024 15:48 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Ульяновской областью
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с губернатором Ульяновской области Российской Федерации Алексеем Русских.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече было подчеркнуто, что азербайджано-российское стратегическое партнерство находится на высоком уровне в различных сферах.

Стороны выразили удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Ульяновской областью.

Были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего выгодного партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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