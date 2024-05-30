Франция не соблюдает резолюции ООН - член партии "Тавини"

БАКУ /Trend/ - Франция не соблюдает резолюции ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила советник по внешним связям заместителя председателя правящей партии Французской Полинезии "Тавини" (Tavini Huiraatira), генеральный координатор "Тавини" в городе Пунаауйя Марания Ваиануи на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

Он упомянул, что в резолюциях ООН отмечается, что Полинезия должна быть освобождена от колониализма.

"193 страны должны оказать нам поддержку. Я хочу свободы нашего народа, чтобы мы могли освободить наши земли, эффективно использовать наши природные ресурсы", - добавил он.

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