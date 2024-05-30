Одной из задач является борьба с колониализмом в мире - Зияфет Аскеров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Французская колонизация длится веками. Франция злоупотребляла понятиями "справедливость" и "братство" для реализации своих намерений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана на тему "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы" председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

"Между Полинезией и Францией расстояние в 17 тысяч километров. Что там делает Франция, почему бы ей не оставить в покое жителей Полинезии?" - сказал он.

По словам Аскерова, одной из задач, стоящих сегодня, является борьба с колониализмом в мире, и эта работа уже проводится.

Отметим, что в Азербайджан с визитом прибыли руководители и секретари комиссий парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui), а также руководящий состав правящей партии "Тавини".

Целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, действующей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.

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