Полинезия изолирована из-за проводимой Францией политики колонизации - генсек партии "Тавини" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Полинезия изолирована из-за проводимой Францией политики колонизации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный секретарь партии "Тавини" (Tavini Huiraatira) Виктор Маамаатуаиахутапу на конференции в Милли Меджлисе (парламент), посвященной теме "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы".

Он выразил благодарность Азербайджану за созданные для проведения обсуждений условия. "Хотелось бы поблагодарить Азербайджан. Пройдя все процедуры, мы достигли конца процесса, инициированного ООН. Сегодня нам нужна ваша помощь. Мы изолированы по желанию Франции. Потому что Франция хочет продолжить ядерные испытания на наших территориях. Мы верим, что вы донесете наш голос до международного сообщества и поможете нам. Мы - нация, существующая на протяжении тысячелетий, но в политическом плане мы молоды. Мы хотим, чтобы, наконец, справедливость восторжествовала", - сказал генеральный секретарь партии.

Отметим, что в Азербайджан с визитом прибыли руководители и секретари Комиссий парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui – на местном языке), а также руководящий состав правящей партии "Тавини".

Целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, работающей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.

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