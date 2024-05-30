ПРООН и Агентство Азербайджана по разминированию подписали декларацию о намерениях (Дополнено)

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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Между Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Агентством Азербайджана по разминированию подписана декларация о намерениях.
Как сообщает в четверг Trend, документ подписан в ходе III Международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего".
Декларация о намерениях включает в себя сотрудничество по созданию Центра передового опыта в связи с деятельностью по разминированию на территории Азербайджанской Республики.
Документ подписали председатель правления Агентства Вугар Сулейманов и исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво.
Центр на национальном, региональном и международном уровнях будет проводить обучение и повышение квалификации, сертификацию и передачу знаний в области борьбы с минной угрозой, а также продвигать исследования и инновации в области борьбы с минами для улучшения технологий и методологий в области гуманитарного разминирования.
Создание Центра является показателем намерения Азербайджана повысить свои возможности в борьбе с минной угрозой и внести свой вклад в глобальные усилия для мира без мин.
Эта инициатива отражает приверженность Азербайджана миру, безопасности и устойчивому развитию, региональному и глобальному сотрудничеству в соответствии с национальными и международными устремлениями.
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