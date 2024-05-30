Франция препятствует развитию экономики Полинезии - Клифф Луссан (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16.41)

БАКУ /Trend/ - Франция, контролируя нашу территорию, затрудняет приезд туристов.

Как сообщает Trend, об этом сказал секретарь комиссии по туризму и культуре Ассамблеи Французской Полинезии Клифф Луссан на конференции в Милли Меджлисе Азербайджана, посвященной теме "Право Французской Полинезии на деколонизацию - вызовы и перспективы" .

Он отметил, что такая политика Франции препятствует развитию экономики Полинезии.

"Франция держит нас в зависимом от нее состоянии. Она налагает миграционные ограничения, что негативно сказывается на туризме. Она также препятствует выдаче виз прибывающим сюда туристам. Франция заявляет, что Полинезия - это Франция. Она не хочет, чтобы Полинезия двигалась к свободе, она мешает развитию нашей экономики. Сегодня мы должны быть уверены, что наш голос будет услышан всеми обществами", - сказал Луссан.

Отметим, что в Азербайджан с визитом прибыли руководители и секретари комиссий парламента Французской Полинезии (Mā'OHI Nui), а также руководящий состав правящей партии "Тавини".

Целью четырехдневного визита является рассмотрение возможности установления межпарламентского, экономического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и других сферах.

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы, действующей в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Визит организован в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве, подписанного между Бакинской инициативной группой и партией "Тавини" в рамках международной конференции "Освобождение от колониализма: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека", организованной Бакинской инициативной группой 30 апреля текущего года в Венском офисе ООН.

Отметим, что партия "Тавини" уже много лет борется за независимость Французской Полинезии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!