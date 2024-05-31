Завершилась весенняя сессия парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, на последнем заседании весенней сессии парламента было обсуждено 9 вопросов.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что в период весенней сессии было проведено 13 заседаний, принят 61 закон.

По словам председателя, за это время были приняты два новых закона, внесены изменения в 50 законов, утверждены 9 международных договоров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!