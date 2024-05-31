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Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий навязываются посреднические услуги - глава миноброны РФ

Политика Материалы 31 мая 2024 14:19 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - НАТО и Евросоюз своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряженности в Грузии, а также в армяно-азербайджанских отношениях.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алматы.

Министр обороны России отметил, что отдельные страны альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе для получения доступа к ресурсам Каспия и прямого выхода в Центральную Азию.

"Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий", - подчеркнул Белоусов.

По его словам, Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги, предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку.

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