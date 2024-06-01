Претензии мэра Парижа к Азербайджану выглядят абсолютно лицемерными - La Gazette du Caucase

БАКУ /Trend/ - Обвинения мэра Парижа Анн Идальго в адрес Азербайджана полностью лицемерны.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной французской газетой La Gazette du Caucase.

"24 мая мэр Парижа Анн Идальго выступила с "предложением", призывающим Францию бойкотировать конференцию COP29, которая пройдет в Баку в ноябре.

Помимо того факта, что "предложение" из Парижа не имеет юридической силы, мало кто обращает внимание на мнение Анны Идальго, особенно в отношении защиты окружающей среды.

Заявляя, что она действует во имя защиты окружающей среды, Идальго "преобразила" Париж в соответствии со своими собственными идеями, перекрыв основные дороги для автомобилей и заменив их велосипедными дорожками, которыми почти никто не пользуется. В результате эти районы опустели, магазины закрылись навсегда, что привело к еще большим пробкам на дорогах, улицы были завалены мусором, а бездомные были вынуждены занимать места на тротуарах, в то время как вокруг бегают крысы", - говорится в статье.

Авторы статьи подчеркивают, что мэр Идальго нападает на Азербайджан под предлогом защиты Армении.

"Она поддерживает французских армян, которые возглавляют различные антиазербайджанские группировки и открыто исповедуют исламофобию. Все эти люди, скорее всего, в любом случае не будут присутствовать на COP29", - подчеркивается в заключении статьи.

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