Эрдоган утвердил два подписанных с Азербайджаном соглашения

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил еще два соглашения, подписанных между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующие документы были опубликованы в издании "Resmi Gazete".

Согласно документу, вступил в силу "Протокол о сотрудничестве в области строительных работ между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанный 22 декабря 2022 года.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики", подписанное 13 ноября 2023 года.

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