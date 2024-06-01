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Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере военной медицины (ФОТО)

Политика Материалы 1 июня 2024 18:36 (UTC +04:00)
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере военной медицины (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану двустороннего военного сотрудничества, подписанному между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой, в Медицинском управлении министерства обороны Азербайджана состоялась встреча между представителями обеих стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на встрече исполняющий обязанности начальника Медицинского управления министерства обороны Азербайджана подполковник Анар Исмаилов и начальник медицинского управления министерства обороны Кыргызстана полковник Аманбай Матисаков обменялись мнениями по поводу перспектив развития сотрудничества в области военной медицины, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем представитель Кыргызстана посетил Главный клинический госпиталь министерства обороны, Центральную военную поликлинику, Центральную стоматологическую поликлинику, Центр санитарно-эпидемиологического контроля, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и ознакомился с деятельностью врачей, проходящих службу в сфере военной медицины.

Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере военной медицины (ФОТО)
Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере военной медицины (ФОТО)
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