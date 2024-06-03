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Президент Ильхам Алиев утвердил два документа, подписанных между Азербайджаном и Казахстаном

Политика Материалы 3 июня 2024 13:21 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил два документа, подписанных между Азербайджаном и Казахстаном
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил два документа, подписанных между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает в понедельник Trend, глава государства утвердил "Соглашение между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством транспорта Республики Казахстан о взаимном признании квалификационных дипломов членов экипажей морских судов", подписанное 11 марта 2024 года в городе Баку.

Президент Ильхам Алиев также утвердил подписанный 11 марта 2024 года в Баку "Протокол о внесении изменений в "Соглашение между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере образования" от 3 апреля 2017 года".

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