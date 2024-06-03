Президент Ильхам Алиев утвердил правила эксплуатации моста в районе пунктов пропуска "Самур" - "Яраг-Казмаляр"

БАКУ /Trend/ - Утверждены правила эксплуатации автомобильного моста в районе пунктов пропуска "Самур" – "Яраг–Казмаляр" через азербайджано-российскую государственную границу.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Самур" (Азербайджанская Республика) - "Яраг-Казмаляр" (Российская Федерация) через азербайджано-российскую государственную границу и подходов к нему".