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Президент Ильхам Алиев утвердил правила эксплуатации моста в районе пунктов пропуска "Самур" - "Яраг-Казмаляр"

Политика Материалы 3 июня 2024 13:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил правила эксплуатации моста в районе пунктов пропуска "Самур" - "Яраг-Казмаляр"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Утверждены правила эксплуатации автомобильного моста в районе пунктов пропуска "Самур" – "Яраг–Казмаляр" через азербайджано-российскую государственную границу.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Самур" (Азербайджанская Республика) - "Яраг-Казмаляр" (Российская Федерация) через азербайджано-российскую государственную границу и подходов к нему".

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