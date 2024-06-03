Расширены полномочия министерства здравоохранения Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Расширены полномочия министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в ряд указов и распоряжение в связи с законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 979-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" и применении закона № 1142-VIQD от 23 апреля 2024 года в связи с внесением изменений в закон от 14 июля 2023 года № 979-VIQD "О внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах".

Согласно изменениям, в перечень обязанностей министерства здравоохранения были добавлены следующие полномочия:

- осуществлять государственную регистрацию лекарственных средств, лекарственных веществ и медицинских средств в соответствии с законом "О лекарственных средствах", а также вести государственный реестр лекарственных средств;

- подготовить список лекарственных средств, производимых в Азербайджане, разместить его на официальной интернет-странице в целях информирования общественности и обеспечить ежеквартальное обновление;

- в случае выявления обоснованных фактов об отсутствии надлежащих качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, отказаться от включения этих лекарственных средств в государственный реестр, запретить применение в Азербайджанской Республике лекарственных средств в соответствии со статьей 6.5 закона Азербайджанской Республики “О лекарственных средствах”, и информировать об этом общественность;

- определить классификацию медицинских средств в зависимости от степени риска.