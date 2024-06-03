Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества Азербайджана и США, а также по региональному мирному процессу в постконфликтный период.

Джейхун Байрамов довел до внимания Луи Боно, что интенсификация контактов между официальными лицами двух стран положительно влияет на динамику развития отношений, и рассказал о важности взаимных визитов в этом направлении.

Американская сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, переговорах между Азербайджаном и Арменией в направлении нормализации отношений и мирного процесса, а также о последних достижениях по мирной повестке дня.

Джейхун Байрамов упомянул, что последнее соглашение, достигнутое между комиссиями по делимитации, включающее возвращение Азербайджану четырех оккупированных Арменией азербайджанских сел, еще раз подтверждает полезность двустороннего переговорного процесса с точки зрения реального вклада в построение регионального мира и доверия.

Было подчеркнуто, что конструктивные переговоры, состоявшиеся 10-11 мая 2024 года в казахстанском городе Алматы, также свидетельствуют об эффективности двустороннего мирного процесса.

Генеральный советник Луи Боно отметил, что последние процессы, происходящие в регионе, вселяют надежду на будущее миротворческой деятельности, и в этом направлении американская сторона, в свою очередь, всегда готова оказать поддержку и внести свой вклад в переговорный процесс.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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