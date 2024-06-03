Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Али Асадов прибыл в Минск

Политика Материалы 3 июня 2024 15:45 (UTC +04:00)
Али Асадов прибыл в Минск
Фото: Кабинет министров Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 3 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко прибыл с рабочим визитом в город Минск.

Как сообщает в понедельник Trend, в Национальном аэропорту "Минск" Али Асадова встречали заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко и другие официальные лица.

В ходе визита премьер-министр Азербайджанской Республики примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости