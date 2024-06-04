Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики

БАКУ /Trend/ - Впервые выставка "Нефть и газ Каспия" была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Глава государства подчеркнул, что с тех пор масштабы этого мероприятия расширились и теперь оно называется Бакинская энергетическая неделя.

"Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики - нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, "зеленую" энергетику", - добавил Президент Ильхам Алиев.