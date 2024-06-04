Турция рассматривает предстоящее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией как историческую возможность - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы приветствуем позитивные события, происходящие в последние годы между Азербайджаном и Арменией и рассматриваем предстоящее подписание мирного соглашения как историческую возможность с точки зрения будущего региона.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое зачитал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

В обращении также отмечается, что работа по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе продолжается.

"Мы еще раз поздравляем братский Азербайджан с проведением в ноябре COP29 и выражаем готовность оказать всяческую поддержку на этапе подготовки конференции", - подчеркнул Алпарслан Байрактар.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!