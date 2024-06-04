Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

"В этом году наш экспорт газа превысит 24 млрд кубометров. Сегодня азербайджанский газ импортируют восемь стран. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения", - отметил глава государства, подчеркнув факт увеличения экспорта газа из Азербайджана.