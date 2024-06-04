Для ослабления связей между Азербайджаном и Турцией распространяется различная ложная информация - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В последнее время в адрес SOCAR (Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики) распространялись обвинения и ложная информация.

Об этом сказал Trend во вторник политолог Азер Гараев.

Он отметил, что утверждения о продаже компанией SOCAR нефти Израилю необоснованны.

"Компания опровергает эти утверждения и заявляет, что они необоснованны и ложны. В нефтеторговле, в соответствии с международными правилами, нефтепродукты продаются через компании-трейдеры. Эти компании, в свою очередь, не предоставляют конкретной информации о том, кто будет покупать нефть, и не обязаны раскрывать эту информацию. SOCAR продает свою нефть различным трейдерским компаниям, и эти трейдеры затем продают нефть разным странам", - сказал А.Гараев.

По его словам, эти грязные кампании против SOCAR на самом деле организованы группами, преследующими более масштабные, политические цели.

"Основная цель этих нападок - нанести ущерб азербайджано-турецкому братству, дискредитировать SOCAR и Азербайджан в целом в глазах турецкой общественности. Некоторые группировки, укоренившиеся в Турции и поддерживаемые Ираном, активно участвуют в этом. Они распространяют различную ложную информацию, чтобы ослабить искренние и прочные связи между Азербайджаном и Турцией", - сказал политолог.

A.Гараев добавил, что SOCAR - компания, вносящая большой вклад в укрепление братских отношений и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

"Экономические, политические и культурные связи между двумя братскими странами имеют очень глубокие корни, и SOCAR играет важную роль в развитии этих отношений. Проекты, реализуемые SOCAR в Турции, очень важны с точки зрения укрепления этих связей" , - отметил он.

По его словам, силы, стоящие за этими нападками, преследуют цель подорвать дух единства и братства, сложившихся между Азербайджаном и Турцией.

"Но эти ложные и необоснованные обвинения не смогут поколебать глубокие и незыблемые связи между народами двух стран. SOCAR и Азербайджан в целом будут твердо противостоять таким нападкам, еще больше укрепляя свои связи с братской Турцией", - сказал политолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!