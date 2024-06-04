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Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)

Политика Материалы 4 июня 2024 11:36 (UTC +04:00)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному плану, состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел – 2024" с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, героически павших, защищая суверенитеты Азербайджана, Турции и Грузии, прозвучали государственные гимны трех стран, были подняты государственные флаги.

На церемонии открытия исполняющий обязанности командующего Силами специального назначения генерал-майор Акиф Пирвердиев передал личному составу поздравления руководства министерства обороны и пожелал успехов участникам учений.

После завершения официальной части церемонии участникам учений была представлена концертная программа "От вершины к вершине, Кавказский орел!".

В художественной части мероприятия выступили солисты ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, военного оркестра Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Бакинской академии хореографии и ансамбля танца "Сяма".

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Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел - 2024" (ФОТО)
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