Президент Ильхам Алиев: География поставок нашего газа будет и дальше расширяться

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. То есть шесть из восьми стран, которые сегодня импортируют наш газ, являются европейскими странами.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Глава государства отметил: «География наших поставок будет и дальше расширяться. Мы ведём активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность».