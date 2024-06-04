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Развитие сотрудничества с правоохранительными органами стран-членов ОТГ является приоритетом - Кямран Алиев

Политика Материалы 4 июня 2024 13:47 (UTC +04:00)
Развитие сотрудничества с правоохранительными органами стран-членов ОТГ является приоритетом - Кямран Алиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие сотрудничества с правоохранительными органами стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) является приоритетом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, выступая на международной конференции "Цифровизация и интеграция в правоприменительной деятельности тюркских государств".

Было отмечено, что дальнейшее развитие сотрудничества с правоохранительными органами стран-членов Организации тюркских государств, связанных общими историческими корнями, религией и языком, является одним из приоритетных вопросов.

Было подчеркнуто, что одним из важных шагов в этом направлении стало создание 1 ноября 2021 года в Баку Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств, который углубит сотрудничество между правоохранительными органами стран-членов и позволит им эффективно функционировать.

"Советы, объединяющие отраслевые государственные учреждения, являются достойной похвалы платформой для развития эффективного сотрудничества между тюркскими государствами. Посредством этих советов сотрудничество тюркоязычных стран во всех сферах еще больше углубится", - добавил генпрокурор.

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