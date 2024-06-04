Президент Ильхам Алиев: Мы активно работаем также и с малыми островными развивающимися государствами

БАКУ /Trend/ - Мы активно работаем также и с малыми островными развивающимися государствами и планируем создать специальный фонд для их поддержки.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на открытии в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

«Если климатические изменения являются проблемой здесь, в Азербайджане, то они представляют угрозу существованию этих островных государств. Мы серьезно относимся к этому вопросу», — добавил глава государства.