Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске

БАКУ /Trend/ - 4 июня в Минске состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, в заседании в качестве гостя принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Выступив на заседании, А.Асадов отметил, что Азербайджан поддерживает тесные связи в двустороннем формате с государствами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Ярким свидетельством тому служит доверительный и интенсивный политический диалог на высшем уровне. С начала текущего года Азербайджан с государственными визитами посетили Президенты Казахстана, Кыргызстана и Беларуси, а Президент Азербайджана посетил с рабочим визитом Россию", - сказал премьер-министр.

Было подчеркнуто, что с каждой из стран-партнеров у Азербайджана наработана весьма солидная двусторонняя договорно-правовая база, которая обеспечивает поступательное развитие взаимоотношений по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества.

Назвав торгово-экономическую сферу приоритетным направлением взаимодействия, А.Асадов отметил, что по итогам 2023 года товарооборот Азербайджана с партнерами по ЕАЭС увеличился почти на 9 процентов.

Также было упомянуто, что во исполнение поручений глав государств по линии правительств в двустороннем формате прорабатываются различные варианты реализации еще не использованного потенциала торгово-экономического сотрудничества.

Указав на хорошую динамику инвестиционного взаимодействия, премьер-министр отметил, что на повестке есть целый ряд новых двусторонних инвестиционных проектов, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Коснувшись сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, А.Асадов подчеркнул, что усилия Азербайджана сегодня направлены на усиление транзитного потенциала страны и увеличению грузопотока по международным коридорам, проходящим по ее территории.

"Благодаря надежной и современной транспортной инфраструктуре Азербайджан вносит свой вклад в развитие международных транспортных коридоров, в частности МТК "Север – Юг" и "Восток – Запад"", - добавил он.

Упомянув об актуальности сотрудничества в области "зеленой" энергетики и борьбы с последствиями изменения климата, премьер-министр проинформировал участников заседания об успешно реализуемых Азербайджаном проектах в сфере возобновляемых энергоресурсов.

Было отмечено, что с партнерами по ЕАЭС Азербайджан также сотрудничает в многостороннем формате в рамках региональных и международных организаций.

"Считаю уместным отметить площадку Содружества Независимых Государств, как платформу, где наши страны, будучи его членами, эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений", - заключил А.Асадов.

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