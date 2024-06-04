МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Турции в связи с крушением военного учебно-тренировочного самолета, сообщает Trend.

"Известие об авиакатастрофе в городе Кайсери братской Турции очень опечалило нас. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким пилотов, погибших при крушении, братскому народу Турции", - говорится в публикации министерства в аккаунте в социальной сети "X".

Напомним, что сегодня в Турции разбился военный учебно-тренировочный самолет, погибли 2 пилота.

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