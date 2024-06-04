В Генпрокуратуре Азербайджана произведен ряд назначений

БАКУ /Trend/ - В соответствии с приказом генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева Эльнур Рустамов назначен заместителем начальника Управления Генпрокуратуры по надзору за следствием в прокуратуре.

Об этом сообщили Trend во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры,

До этого назначения Эльнур Рустамов работал прокурором Физулинского района.

Другим приказом генерального прокурора Рамиз Алиев назначен прокурором Физулинского района.

До этого назначения Рамиз Алиев работал прокурором Джабраильского района.

Кроме того, согласно приказу генерального прокурора, Вугар Салимов получил назначение на должность прокурора Джабраильского района.

До этого назначения Вугар Салимов работал заместителем прокурора Агджабединского района.

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