Утверждена новая структура аппарата минюста Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О развитии органов юстиции".
Как сообщает Trend, указом утверждена новая структура аппарата министерства юстиции.
Аппарат министерства юстиции Азербайджанской Республики:
Главное управление стратегического планирования и мониторинга
Главное управление по законодательству
Главное управление нотариата, регистрации и реестра
Исполнительная служба (с полномочиями главного управления)
Служба пробации (с полномочиями главного управления)
Главное управление международного сотрудничества
Главное управление по работе с муниципалитетами
Главное управление по надзору за исполнением наказаний
Следственное управление
Управление человеческими ресурсами
Управление по документообороту и работе с обращениями граждан
Управление цифровизации и инноваций в сфере юстиции
Управление финансов и обеспечения
Пресс-служба (с полномочиями управления).