Утверждена новая структура аппарата минюста Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ "О развитии органов юстиции".

Как сообщает Trend, указом утверждена новая структура аппарата министерства юстиции.

Аппарат министерства юстиции Азербайджанской Республики:

Главное управление стратегического планирования и мониторинга

Главное управление по законодательству

Главное управление нотариата, регистрации и реестра

Исполнительная служба (с полномочиями главного управления)

Служба пробации (с полномочиями главного управления)

Главное управление международного сотрудничества

Главное управление по работе с муниципалитетами

Главное управление по надзору за исполнением наказаний

Следственное управление

Управление человеческими ресурсами

Управление по документообороту и работе с обращениями граждан

Управление цифровизации и инноваций в сфере юстиции

Управление финансов и обеспечения

Пресс-служба (с полномочиями управления).