Заместитель госсекретаря МИД Польши прибыл в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел Польши Марек Правда прибыл в Азербайджан, передает во вторник Trend со ссылкой на посольство Польши в Баку.

Как сообщается, визит начался с возложения цветов к комплексу "Вечный огонь" в Аллее шехидов в Баку.

Как ранее сказал в эксклюзивном интервью Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, динамика контактов между Азербайджаном и Польшей за последние четыре года продолжает развиваться.

"В период с 2020 по 2021 год наблюдалось замедление из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Однако с 2022 года Польше и Азербайджану удалось не только восстановить уровень контактов, существовавший до кризиса, но и начать развивать сотрудничество в новых областях. Одним из важных шагов, способствующих установлению контактов между людьми и развитию экономического сотрудничества, стало открытие прямых рейсов между Варшавой и Баку в мае 2022 года. Это авиасообщение, обеспечиваемое польским национальным перевозчиком LOT Polish Airlines, стало популярным среди азербайджанцев, приезжающих в Польшу для учебы и работы, способствуя также увеличению числа поляков, посещающих Азербайджан с деловыми и туристическими целями. Это, конечно, способствует облегчению контактов между государственными институтами", - сказал он.