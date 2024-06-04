Джейхун Байрамов провел обсуждения с министром иностранных дел ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая между двумя странами в рамках стратегического партнерства, перспективы сотрудничества как в двусторонних, так и в многосторонних рамках, а также региональные и международные вопросы.

Также была подчеркнута значимость оказанной недавно ОАЭ помощи Агентству Азербайджана по разминированию в размере 5 миллионов долларов США для борьбы с минной проблемой, которая является одной из основных угроз для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли и в восстановительных работах в постконфликтный период в нашем регионе, и была выражена благодарность ОАЭ. Подчеркнуто, что оказанная помощь является показателем солидарности.

Было отмечено, что закладка 4 июня фундамента Нефтчалинской и Билясуварской электростанций и Абшерон-Гарадагской ветровой электростанции в рамках Бакинской энергетической недели, а также подписанное между SOCAR и компанией Masdar из ОАЭ соглашение акционеров по трем проектам возобновляемых источников энергии положительно скажутся на расширении инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, в рамках процесса подготовки в связи с председательством Азербайджана на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества с ОАЭ, председателем СОР28, а также по текущему состоянию и перспективам сотрудничества между нашими странами в направлении перехода на "зеленую" энергию.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены направления сотрудничества на других международных платформах.

Стороны обменялись поздравлениями в связи с наступающим праздником Гурбан, выразили самые искренние пожелания.

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