Ведущие турецкие СМИ широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия Бакинской энергетической недели (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil&Gas) и на 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия»- Caspian Power широко освещалось мировыми СМИ.

Как передает Trend, ведущие турецкие СМИ - Anadolu, TRT, Haber Global, Yirmidört.tv, Haberler.com, Ekovitrin, Son dakika и другие медиаресурсы опубликовали цикл статей.

В публикациях под заголовками «Президент Алиев: устранен дефицит газа в Азербайджане», «В Баку начала работу 29-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия», «Президент Азербайджана Алиев: Азербайджан уже зарекомендовал себя как надёжный партнёр в вопросах газоснабжения», «Президент Алиев выступил на Бакинской энергетической неделе: Азербайджан является поставщиком газа в Европу» основное внимание уделено заявлениям, сделанным Президентом Азербайджана.

В статьях со ссылкой на цитаты Президента Ильхама Алиева отмечается, что проект «Шахдениз» устранил дефицит газа в Азербайджане. Сегодня азербайджанский газ импортируют 8 стран, шесть из них являются европейскими странами. Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. «В этом году он, скорее всего, превысит 24 миллиарда кубометров. Сегодня азербайджанский газ получают восемь стран. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в поставках газа во многие страны», - приводят турецкие СМИ высказывания главы азербайджанского государства.

В публикациях со ссылкой на выступление Президента Ильхама Алиева отмечается, что все подписанные за последние 30 лет контракты были полностью выполнены. «Все они были ратифицированы парламентом и приобрели силу закона. Ни одно слово в них не было изменено. Это — доверие, выстраиваемое десятилетиями. Результатом этого является то, что мы наблюдаем очередное бурное развитие — на этот раз в секторе возобновляемых энергоресурсов», - приводят турецкие медиаресурсы слова Президента Ильхама Алиева.

Особое внимание турецкой прессы привлекли заявления Президента Ильхама Алиева о потенциале возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях: «К концу 2027 года мы получим 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов. Это вполне реальная цифра, и это лишь начало».

В публикациях со ссылкой на выступление Президента Ильхама Алиева также отмечается, что «Освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом. С тех пор, как эти территории были освобождены в ноябре 2020 года, мы уже ввели в эксплуатацию несколько гидроэлектростанций суммарной мощностью 270 мегаватт. В течение трех-пяти лет эта цифра достигнет 500 мегаватт. Таким образом, один гигаватт возобновляемых энергоресурсов сэкономит нам примерно 500 млн кубометров природного газа, в котором рынок нуждается и будет нуждаться».

СМИ Турции пишут, что Бакинская энергетическая неделя, из года в год расширяющаяся по своим масштабам, впервые была проведена в 1994 году и с тех пор играет исключительно важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. В новостях говорится, что на выставках, в которых принимают участие 300 компаний из более чем 30 стран, экспонируются инновационные технологии по добыче и транспортировке нефти и газа.