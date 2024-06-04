Армения ответила на последние предложения Азербайджана по проекту мирного договора

БАКУ /Trend/ - Армения ответила на последние предложения Азербайджана относительно проекта мирного договора, отправив 9-ю редакцию текста договора.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Отметим, что 8 апреля Ереван направил Баку свои ответы на предложения по проекту соглашения о мире, отправив 8-ю редакцию текста договора.

Напомним, что Армения ранее, 4 января 2024 года, направила Азербайджану свою редакцию текста мирного договора. В феврале Армения получила от Азербайджана дополнительные предложения по мирному договору. Работа над текстом мирного договора ведется непосредственно между Баку и Ереваном.

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