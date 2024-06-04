Российские СМИ широко освещают выступление Президента Ильхама Алиева на открытии 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Российские СМИ широко освещают выступление Президента Ильхама Алиева на открытии 4 июня 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Как передает Trend, в материалах российской прессы особо обратили внимание на заявление главы государства о расширении географии экспорта газа. Азербайджанский лидер подчеркнул, что сегодня импортерами азербайджанского газа являются восемь стран, в том числе шесть европейских. «Мы ведем активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, что обеспечить их энергобезопасность», - цитирует Президента Ильхама Алиева агентство ТАСС.

Агентство экономической информации ПРАЙМ приводит слова главы государства о том, что объем экспорта газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 млрд кубометров.

Издание «Нефть и капитал» пишет, что Азербайджан введет 2 ГВт мощностей возобновляемой энергетики через 5 лет. В материале издания, посвященного выступлению Президента Азербайджана, также говорится, что Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом.

Агентство «Вестник Кавказа» публикует отрывки из речи Президента Азербайджана, особо акцентируя внимание на том, что все соглашения, которые Азербайджан подписал за последние 30 лет, были выполнены в полной мере. За счет этого республике удалось развить зеленую энергетику и производство возобновляемых ресурсов. «Дефицит газа в Азербайджане устранен за счет проекта «Шахдениз», - добавили в агентстве.