Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)

Политика Материалы 5 июня 2024 13:30 (UTC +04:00)
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто в расширенном составе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны рассмотрели широкий спектр вопросов повестки азербайджано-венгерского стратегического партнерства, таких как экономическое, сельскохозяйственное, энергетическое и политическое сотрудничество.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что венгерские компании имеют значительный потенциал для участия и поддержки усилий по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

13:20

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Венгрии в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости