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Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 5 июня 2024 14:20 (UTC +04:00)
Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр отметил, что армянское общество и государство признают эти факты вредными для себя и поэтому ведут дискуссию об этом.

"В Конституции Азербайджана нет территориальных претензий ни к одному государству. Для Армении неприемлемо пытаться создать параллельность в этом вопросе", - подчеркнул министр.

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