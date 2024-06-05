Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр упомянул, что армянское общество и государство признают эти факты вредными для себя и поэтому ведут дискуссию об этом.

"Конституция и другие законодательные акты Азербайджанана не содержат территориальных претензий к соседним государствам, в том числе и Армении. Поэтому попытки провести параллели в этом вопросе недопустимы. К сожалению, подобные тенденции мы видим не в первый раз. В некоторых случаях, когда в переговорном процессе так или иначе затрагиваются неуместные для Армении моменты, предпринимаются попытки искусственно создать зеркальный эффект, даже если аналогов этому в Азербайджане нет.

Это знают все международные партнеры, и никто не принимает эти аргументы. Думаю, что и сами армянские власти знают, что это необоснованно. Азербайджанское общество может быть абсолютно уверено в том, что и впредь подобные аргументы не смогут быть применены, здесь нет места параллелям", - отметил министр.

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