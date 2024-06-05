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Венгрия рада предпринимаемым Азербайджаном и Арменией шагам во имя мира - Петер Сийярто (Дополнено)

Политика Материалы 5 июня 2024 15:54 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Мы рады предпринимаемым Азербайджаном и Арменией шагам во имя мира.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Он отметил, что мир в регионе должен быть восстановлен.

"Мы не хотим, чтобы Европейский союз снова лил масло на погасший огонь. Если они выделяют Армении средства на разминирование, то должны выделить такую же сумму и Азербайджану. Азербайджан и Армения предприняли более серьезные шаги. Мы желаем мира и стабильности в регионе, оба народа заслуживают этого. Венгрия во время своего председательства в Европейском союзе продолжит поддерживать все мирные инициативы в этом регионе", - добавил министр.

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