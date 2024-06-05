Венгерские компании активно участвуют в восстановительно-строительных работах в Карабахе - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Венгерские компании активно участвуют в восстановительно-строительных работах в Карабахе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

"У нас также было обсуждение новых реалий, возникших в регионе, и новых возможностей сотрудничества на освобожденных от оккупации территориях. В Джебраиле венгерские компании реализуют строительные проекты в населенном пункте Солтанлы. Это проявление нашего совместного сотрудничества", - добавил министр.

Напомним, что 24 ноября прошлого года состоялась церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы Джебраильского района.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев и жители села Солтанлы.

Проект генерального плана села Солтанлы подготовлен группой венгерских компаний KESZ, функционирующей в сфере строительства и проектирования, и Государственным проектным институтом "Азермемарлайихе" на основе заказа Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики.

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