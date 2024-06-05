Экономическое сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном находится на высоком уровне - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Венгрия входит в список покупателей азербайджанского газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр отметил, что экономическое сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном находится на высоком уровне.

"В прошлом году наблюдался рост торгового оборота между нашими странами, но есть потенциал для его дальнейшего увеличения", - подчеркнул он.

По его словам, в связи с транспортировкой азербайджанского газа в Европу немедленно начались переговоры с Венгрией в этом направлении.

"Отрадно, что азербайджанский газ уже поступает в Венгрию. Венгерская энергетическая компания MOL будет участником крупнейшего газового проекта Азербайджана - на месторождении "Шахдениз". В то же время мы вместе с Венгрией участвуем в так называемом "Кольце солидарности", проекте, который охватывает многие страны Европы, создавая единую систему внутренних трубопроводов. Считаем, что реализация этого проекта создаст условия для более комфортного доступа азербайджанского газа в ряд европейских стран", - добавил он.

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