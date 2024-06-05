Между Азербайджаном и Венгрией существует эффективное сотрудничество на многосторонних платформах - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня мы обсудили политический диалог на высоком уровне между двумя странами и сотрудничество в экономической сфере.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр подчеркнул, что между двумя странами существует эффективное сотрудничество на многосторонних платформах.

"Особо хотелось бы отметить активное участие Венгрии в Организации тюркских государств. В то же время я хотел бы подчеркнуть роль Венгрии в сотрудничестве Азербайджана с Европейским союзом. Учитывая президентство Венгрии в Совете Европейского союза с июля этого года, мы считаем, что это создаст новые возможности для нашей страны", - добавил он.

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