В Азербайджане изменен перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен в стране

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в перечень психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджанской Республики ограничен.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в утвержденном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым изменении в "Перечень запрещенных, ограниченных и контролируемых наркотических средств, психотропных веществ, а также прекурсоров, для ввоза, вывоза, транзитной перевозки и производства которых на территории Азербайджанской Республики необходима лицензия".

Согласно поправке, декстрометорфан и бупренорфин исключены из списка психотропных веществ, оборот которых ограничен на территории Азербайджанской Республики. Эти вещества включены в перечень психотропных веществ, оборот которых контролируется на территории страны.

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