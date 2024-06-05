Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с госсекретарем МИД Польши (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем (заместителем министра) министерства иностранных дел Республики Польша Мареком Правда.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Польшей, а также по региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важную роль таких визитов, в том числе механизма политических консультаций, в развитии партнерских отношений между двумя странами, особенно в экономической, торговой, инвестиционной сфере, в энергетической безопасности, образовании, гуманитарной сфере.

Было отмечено значение работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша с точки зрения увеличения торгового оборота между двумя странами пропорционально имеющемуся потенциалу в этой области, а также обсуждения перспектив в торгово-экономической сфере.

Подробно проинформировав о проделанной работе и планах на будущее в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр Джейхун Байрамов отметил, что в рамках председательства имеются дополнительные возможности для сотрудничества с польской стороной в области борьбы с изменением климата.

Говоря о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, работе в области борьбы с минной угрозой, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, министр отметил, что в регионе существуют благоприятные условия для миростроительства.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем были проведены консультации по азербайджано-польскому стратегическому партнерству с участием делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фаризом Рзаевым и делегации во главе с польским замминистра. В ходе консультаций были обсуждены темы сотрудничества между двумя странами в рамках двусторонних, региональных и международных организаций.

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